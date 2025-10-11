Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке

Российская волейболистка турецкого клуба «Вакыфбанк» Марина Маркова получила серьезную травму во время тренировки, сообщил главный тренер команды Неслихан Демир изданию Socrates Dergi. Спортсменке потребовалось наложить 13 швов, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Марине было наложено 13 швов, их сняли лишь на прошлой неделе. Несчастный случай произошел на тренировке. Пусть все будет хорошо — никому не пожелаешь травм, но, к сожалению, такое случается, — сказал Демир.

Ранее две школьницы-фигуристки из Тюмени возрастом шести и семи лет получили серьезные травмы на базе отдыха под Кыштымом. У одной был зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа. Девочкам предстоит восстанавливаться как минимум год, спортивная карьера под вопросом.

Между тем фитнес-эксперт Эдуард Каневский уточнил, что занятия спортом после 40 лет без специальной подготовки и прохождения базовой диспансеризации чреваты серьезными травмами. Он отметил, что с возрастом организм человека медленнее адаптируется к любым нагрузкам.