Олимпийский чемпион по волейболу объявил о завершении карьеры Волейболист Мусэрский завершит карьеру после текущего сезона

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский решил завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. 37-летний центральный блокирующий выступает за японский клуб «Сантори Санбердз».

После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова, — сказал Мусэрский.

Спортсмен сделал заявление во время матча за японскую команду, в которой играет с 2018 года. За карьеру он четырежды становился чемпионом Японии и выиграл ряд других трофеев.

В составе сборной России Мусэрский помимо олимпийского золота завоевал титулы чемпиона Европы, обладателя Кубка мира, Лиги наций и двукратного победителя Мировой лиги. В РФ он играл за «Белогорье» и «Металлоинвест», покорив с ними Лигу чемпионов, Кубок России и европейские трофеи.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников также сделал официальное заявление о завершении карьеры. Он объяснил, что после длительного перерыва возвращение в профессиональный футбол стало невозможным.