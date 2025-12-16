Новый год-2026
16 декабря 2025 в 23:57

Экс-футболист сборной России завершил карьеру в 34 года

Экс-футболист сборной России и ЦСКА Щенников заявил о завершении своей карьеры

Георгий Щенников Георгий Щенников Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников сделал официальное заявление о завершении карьеры, передает Sport24. Он объяснил, что после длительного перерыва возвращение в профессиональный футбол стало невозможным.

Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики!сказано в публикации.

Ранее вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не хочет быть тренером после завершения карьеры, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, в дальнейшем он готов приносить пользу армейскому клубу.

До этого нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. По словам спортсмена, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет 41 год.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшем будущем покинуть свой пост или будет устранен, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Политик связал такую возможность с политическим кризисом из-за коррупционного скандала в ближайшем окружении главы государства.

