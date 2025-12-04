«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшем будущем покинуть свой пост или будет устранен, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Политик связал такую возможность с политическим кризисом из-за коррупционного скандала в ближайшем окружении главы государства, сообщает Telegram-канал Совфеда.

Очевидно, он (Зеленский — NEWS.ru) и [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак действовали в паре. Не мог по сути второй человек в государстве быть коррумпированным, в то время как первый об этом ничего не знал. <…> Вероятно, что в ближайшее время Зеленский объявит о своей отставке. Либо его устранят, — высказался сенатор.

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров допустил, что Зеленский может покинуть свой пост в период новогодних праздников. Как предположил эксперт, политик способен сообщить об этом решении в своем обращении к гражданам и не станет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах главы государства.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предположил, что президент Украины способен покинуть свой пост еще до наступления Нового года. Парламентарий указал, что после отставки руководителя администрации главы государства Андрея Ермака позиции Зеленского стали менее устойчивыми.