Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:29

«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского

Сенатор Джабаров: Зеленского ждет отставка или устранение

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшем будущем покинуть свой пост или будет устранен, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Политик связал такую возможность с политическим кризисом из-за коррупционного скандала в ближайшем окружении главы государства, сообщает Telegram-канал Совфеда.

Очевидно, он (Зеленский — NEWS.ru) и [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак действовали в паре. Не мог по сути второй человек в государстве быть коррумпированным, в то время как первый об этом ничего не знал. <…> Вероятно, что в ближайшее время Зеленский объявит о своей отставке. Либо его устранят, — высказался сенатор.

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров допустил, что Зеленский может покинуть свой пост в период новогодних праздников. Как предположил эксперт, политик способен сообщить об этом решении в своем обращении к гражданам и не станет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах главы государства.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предположил, что президент Украины способен покинуть свой пост еще до наступления Нового года. Парламентарий указал, что после отставки руководителя администрации главы государства Андрея Ермака позиции Зеленского стали менее устойчивыми.

Владимир Джабаров
Совфед
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава финского МИД рассказала о внутреннем кризисе в ОБСЕ
Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа
Раскрыт оглушительный эффект коррупционных скандалов в ЕС и Киеве
Россияне ввезли небывалое количество машин из-за нового утильсбора
«По цене Мальдив»: Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.