24 декабря 2025 в 12:32

В России одобрили закон об увеличении штрафов за навязывание услуг

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание товаров и услуг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг, передает ТАСС. Изменения коснулись Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Взыскания для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей. Сейчас штрафы за навязывание допуслуг составляют от 2 до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц взыскания будут увеличены вплоть до 500 тыс. рублей. В настоящий момент штрафы для них составляют от 20 до 40 тыс. рублей.

Ранее Совфед одобрил пакет законов, который предусматривает отказ от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей. Вместо этого верхняя палата парламента предлагает внедрить постоянный автоматизированный антикоррупционный контроль с подачей деклараций только при наличии оснований.

Сенатор Игорь Мурог рассказывал, что российским пенсионерам доступны налоговые льготы. Член Совфеда отмечал, что эта категория граждан освобождена от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида.

