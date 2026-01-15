В Башкирии закупили сельхозтехнику на 12 млрд рублей В Башкирии фермеры закупили сельхозтехнику на сумму 12 млн рублей

В 2025 году башкирские сельскохозяйственные предприятия и фермеры закупили более 2,2 тыс. единиц техники общей стоимостью 12 млрд рублей, сообщили в Telegram-канале регионального Минсельхоза. Это на 1,5 млрд, или на 14,3%, больше, чем в 2024 году, уточнили в ведомстве.

Хозяйства региона приобрели 281 трактор различного тягового класса, 184 зерноуборочных и 59 самоходных кормоуборочных комбайнов, 50 самоходных опрыскивателей, 370 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, другие виды техники, — приводятся министерством слова главы ведомства Ильшата Фазрахманова.

