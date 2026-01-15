Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 20:48

В Башкирии закупили сельхозтехнику на 12 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году башкирские сельскохозяйственные предприятия и фермеры закупили более 2,2 тыс. единиц техники общей стоимостью 12 млрд рублей, сообщили в Telegram-канале регионального Минсельхоза. Это на 1,5 млрд, или на 14,3%, больше, чем в 2024 году, уточнили в ведомстве.

Хозяйства региона приобрели 281 трактор различного тягового класса, 184 зерноуборочных и 59 самоходных кормоуборочных комбайнов, 50 самоходных опрыскивателей, 370 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, другие виды техники, — приводятся министерством слова главы ведомства Ильшата Фазрахманова.

Ранее глава Минсельхозпрода Бурятии Амгалан Дармаев заявил, что экспортный потенциал региона достаточно высокий. Он отметил, что большим спросом пользуются мясные и кондитерские изделия, а также молочная продукция.

До этого глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что, несмотря на косвенное давление западных санкций, российские производители мяса смогли значительно расширить географию экспорта. В настоящее время российское мясо поставляется в 110 стран мира.

Башкирия
сельское хозяйство
техника
продажи
