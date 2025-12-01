Эксперт раскрыл число стран, которые закупают российское мясо Глава НМА Сергей Юшин: российское мясо теперь поставляют в 110 стран мира

Несмотря на косвенное давление западных санкций, российские производители мяса смогли значительно расширить географию экспорта, заявил в интервью NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В настоящее время российское мясо поставляется в 110 стран мира. Среди последних достижений — открытие рынков Малайзии и Филиппин, отметил эксперт.

Прямых санкций против российского аграрного сектора долгое время не вводилось, однако ограничения в логистике и финансовой сфере, конечно, повлияли на отрасль. Россельхознадзор и Минсельхоз продолжили работу по открытию новых рынков. На сегодняшний день для нашей мясной продукции открыты рынки 110 стран мира. Из последних открытий — Малайзия и Филиппины, — сказал Юшин.

По его словам, работа по диверсификации рынков сбыта остается одним из ключевых приоритетов для отрасли.

