01 декабря 2025 в 18:24

Эксперт раскрыл число стран, которые закупают российское мясо

Глава НМА Сергей Юшин: российское мясо теперь поставляют в 110 стран мира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Несмотря на косвенное давление западных санкций, российские производители мяса смогли значительно расширить географию экспорта, заявил в интервью NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В настоящее время российское мясо поставляется в 110 стран мира. Среди последних достижений — открытие рынков Малайзии и Филиппин, отметил эксперт.

Прямых санкций против российского аграрного сектора долгое время не вводилось, однако ограничения в логистике и финансовой сфере, конечно, повлияли на отрасль. Россельхознадзор и Минсельхоз продолжили работу по открытию новых рынков. На сегодняшний день для нашей мясной продукции открыты рынки 110 стран мира. Из последних открытий — Малайзия и Филиппины, — сказал Юшин.

По его словам, работа по диверсификации рынков сбыта остается одним из ключевых приоритетов для отрасли.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года доходы отечественных рыболовов от экспорта продукции в Китай увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Рыбном союзе сообщили, что поставки живых крабов за девять месяцев текущего года возросли в физическом выражении на 15%, до 32 тыс. тонн.

