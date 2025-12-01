Китайцы стали больше есть крабов из России

День матери
По итогам 2025 года доходы отечественных рыболовов от экспорта продукции в Китай увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС. В Рыбном союзе также сообщили, что поставки живых крабов за девять месяцев текущего года возросли в физическом выражении на 15%, до 32 тыс. тонн.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе — октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд (200 млрд руб. — NEWS.ru), подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам года может войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров свинины. Сейчас список лидеров включает США, Европейский союз, Бразилию, Канаду и Чили. За первые десять месяцев года Россия уже отправила за рубеж более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. Основные импортеры российской свинины — Белоруссия, Вьетнам, КНР, Армения и Казахстан.

До этого стало известно, что Россия в октябре резко снизила экспорт никеля и продукции из него в Китай. Согласно статистике, объем поставок опустился до минимума с марта 2023 года. В середине осени Китай закупил российского никеля лишь на $17,3 млн (1,4 млрд рублей).

