26 декабря 2025 в 15:15

Семья подсела на эти биточки из минтая: обычные котлеты теперь не в почёте — а рецепт проще простого

Когда в доме появляются эти рыбные биточки, другие котлеты сразу уходят в тень. Проверено: даже те, кто к рыбе относится спокойно, просят добавку. Минтай получается мягким, сочным и совсем не сухим, а манка и сливки делают текстуру нежной, почти воздушной. При этом никаких сложных ингредиентов — всё доступно и по-домашнему.

Ингредиенты: филе морской рыбы (минтай) — 500 г, яйцо — 1 шт., манная крупа — 100 г, сливки — 100 мл, репчатый лук — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., чёрный молотый перец — по вкусу, растительное масло — около 30 г.

Филе рыбы разморозьте, промойте и нарежьте кусочками. Лук очистите и разрежьте на части. Пропустите рыбу и лук через мясорубку. В получившийся фарш добавьте сливки, яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте. Всыпьте манку, ещё раз хорошо вымешайте и уберите фарш в холодильник минимум на 1 час — за это время он станет плотнее и удобнее в работе. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Мокрыми руками сформируйте биточки, при желании слегка обваляйте их в муке и выложите на сковороду. Жарьте на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее мы готовили минтай по-новогоднему под шубой. Классный рецепт, который раскрывает простую рыбку.

