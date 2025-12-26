Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 17:24

Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ

Боец СВО Рыжиков спас раненого брата-близнеца под огнем ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащий СВО Илья Рыжиков под обстрелом ВСУ без защитного снаряжения эвакуировал с поля боя раненого брата-близнеца и еще нескольких сослуживцев, сообщает Министерство обороны России. Братья-близнецы Илья и Максим Рыжиковы проходят службу в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Решение отправиться в зону специальной военной операции они приняли после атак беспилотников ВСУ по регионам России, в том числе после удара, произошедшего недалеко от дома одного из братьев. После этого оба заключили контракты с Министерством обороны.

Во время одного из эпизодов боевых действий автомобиль, в котором находился Максим Рыжиков, подорвался на вражеском боеприпасе. Илья Рыжиков самостоятельно выехал на квадроцикле и эвакуировал брата с поля боя.

Вместе нас никогда не отправляли на боевое задание, чтобы не потерять двух братьев сразу. Но мы старались друг друга подстраховывать. Когда Максима «затрехсотило», сел на квадроцикл. Ни броню в панике не надел, ничего, ни каску, ни рации с собой не взял. За мной успели только сопровождающего послать, — отметил боец.

По его словам, путь протяженностью около 20 километров он преодолел за 22 минуты. В ходе эвакуации ему удалось вывезти с опасного участка семерых военнослужащих.

Ранее участник спецоперации Павел Якушев заявил, что ветеранам СВО важно не сочувствие, а понимание того, какой ценой даются решения и испытания, выпадающие на долю военных и их семей. Он добавил, что осознанно сделал выбор в пользу участия в СВО.

