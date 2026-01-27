Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:00

Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится

Синоптик Шувалов: весна придет в центральную Россию позже обычного

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Согласно предварительным прогнозам, в центральной России весна может наступить с небольшой задержкой, рассказал NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. По его словам, это может произойти из-за рекордных снегопадов. Он отметил, что к тому же в столице январь оказался очень холодным.

Шанс ошибиться в прогнозе погоды очень велик. Я исхожу из того, что количество выпавшего снега в центре России к исходу нынешней недели будет близким к рекордному. Потребуется много тепла, чтобы его растопить. На мой взгляд, это только отдалит наступление весны. После такого холодного января говорить о раннем приходе тепла несколько преждевременно, — сказал Шувалов.

По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке весь январь стоит положительная аномалия температур, но не факт, что она сохранится и на весенний период.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно официальному прогнозу, это предупреждение будет действовать до 29 января. Роскосмос показал кадры снежного циклона над городом, снятые из космоса. Метеорологическое явление было запечатлено аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М» с орбитальной высоты.

Степанида Королева
С. Королева
