27 января 2026 в 16:25

Турэксперт раскрыл алгоритм действий при нападении на зарубежном курорте

Глава АТА Мкртчян: при нападении на зарубежном курорте нужно вызвать полицию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москвичи, на которых в Египте напали туристы из Великобритании, поступили верно, обратившись в полицию, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, россиянам также можно попытаться добиться у отеля компенсации ущерба, если полиция установит, что он был нанесен.

Попытаться компенсировать моральный ущерб можно только через суд в стране пребывания, потому что ни один российский суд не примет иск. Можно обратиться в суд в России на туроператора, заявив о том, что были оказаны услуги ненадлежащего качества. Но это будет непростой суд, стопроцентной перспективы выигрыша у туроператора [в этой ситуации] я не вижу, — поделился мнением эксперт.

Мкртчян не исключил, что туроператоры иногда могут оказать минимальное содействие в разбирательстве, например, помочь с переводчиком на местный язык. Однако на более дорогостоящие услуги, например, юридические, рассчитывать не приходится, предупредил специалист.

В том, что произошел тот или иной конфликт, нет прямой вины туроператора. Надо разбираться в причинах конфликта. Пока это дело полиции, — резюмировал Мкртчян.

Семья из Москвы с тремя малолетними дочерями подверглась нападению туристов из Великобритании на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. Конфликт произошел из-за занятых шезлонгов. Сперва британцы начали толкать детей россиян, а затем набросились на отца и попытались его задушить. По заявлению пятизвездочного отеля, в котором произошел инцидент, ситуацию удалось разрешить миром после приезда полиции.

Шарм-эш-Шейх
Египет
туристы
нападения
