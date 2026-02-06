Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:00

Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта после гибели россиянки в отеле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роспотребнадзор выясняет обстоятельства гибели российской туристки после ужина в отеле Шарм‑эш‑Шейха, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о заведении под названием Domina Coral Bay Aquamarine. В связи с произошедшим направлены запросы в Министерство здравоохранения Египта и АТОР.

В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм‑эль‑Шейхе, предположительно из‑за кишечной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения и народонаселения Египта официальный запрос, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что жительница Самарской области умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе. Тело 69-летней Татьяны, впервые выехавшей за границу, уже три недели не могут доставить в Россию из-за сложностей с финансовым переводом за рубеж.

Как предположила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина, причиной смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе могло стать употребление морепродуктов. Они опасны для здоровья при несоблюдении правил хранения и термической обработки.

