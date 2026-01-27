Душили, толкали детей: британцы напали на семью россиян в египетском отеле

Британские туристы напали на многодетную семью москвичей в египетском пятизвездочном отеле. Конфликт между отдыхающими произошел из-за шезлонгов около бассейна. Что известно о произошедшем, какие травмы получили участники драки, где сейчас нападавшие, что им грозит, какой ущерб нанесен россиянам и отелю — в материале NEWS.ru.

Что произошло с семьей россиян в Египте

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе, где семейная пара из России отдыхала с тремя маленькими дочками. Конфликт начался после того, как британские туристы скинули их вещи с шезлонга на пол и заняли все свободные лежаки возле бассейна. Они также нецензурно бранились в адрес москвичей, толкали девочек, а потом начали душить отца семейства веревкой.

В итоге в ситуацию вмешались сотрудники отеля. Они не оказали медпомощь пострадавшим, а британцы пропали из отеля. Предположительно, их переселили в другое здание. В гостинице заявили, что конфликт удалось решить мирно.

«Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <…> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий», — рассказал журналистам источник в администрации гостиницы.

Другой источник утверждает, что прибывшие на вызов полицейские приняли заявление россиян. По его словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемых могут объявить в розыск, задержать и отправить в тюрьму.

Туристы на пляже в Египте Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как в отеле отреагировали на избиение россиян

Узнав об инциденте, россияне стали массово поддерживать избитого в Египте соотечественника. В комментариях под постами на странице Sunrise Arabian Beach Resort в Instagram (деятельность в РФ запрещена) они раскритиковали гостиницу.

«Кошмар, какой позор для отеля допустить такое. Желаю, чтобы туристы из России к вам больше не приезжали», — указала одна из пользователей.

«Какой шикарный пост вы написали, но забыли добавить опцию „избиение людей“», — отметила еще одна подписчица.

Под каждым из таких комментариев отель оставил один и тот же ответ: «Обратите внимание, что ситуация была немедленно решена руководством и властями согласно местному законодательству. Вопрос был решен на месте. Безопасность гостей всегда является нашим приоритетом».

Один из постояльцев, находившихся в отеле в то же время, когда произошел инцидент, отметил, что видел, как «семья тем же составом кинула полотенца на шезлонги и пошла обедать». Он выразил уверенность, что подобная ситуация могла повториться и на следующий день, при этом постояльцам негде было разместиться из-за занятых долгое время шезлонгов.

«К слову, мама ходила в бассейн мыть памперс, и бассейн закрыли на час для всех и чистили, но про это ж никто не пишет», — высказался мужчина.

На это другие комментаторы указали ему, что даже такие действия не являются поводом к избиению людей, а администрация должна следить за порядком. Представитель сети отелей Sunrise в Египте Алена Козырева отметила, что свидетели и записи с камер указывают на то, что претензии о занятых местах были с обеих сторон.

«Персонал отеля вмешался сразу, по камерам видно, что прошло 11 секунд. Гостей попросили покинуть публичное место и дожидаться полицию в конференц-зале, где они не будут беспокоить других отдыхающих. Отель в данном инциденте не может занимать чью-либо сторону, так как и те и другие являются его постояльцами. Когда полиция приехала, обе стороны написали письменное заявление, что инцидент исчерпан, претензий к отелю нет. В этот же день британские туристы выселились из отеля и уехали», — сказала она в беседе с порталом TourDom.ru.

Египетская полиция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать россиянам в конфликтной ситуации на зарубежном курорте

Россияне поступили верно, обратившись в полицию, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, также можно потребовать у отеля компенсации ущерба, если полиция установит, что он имел место.

«Попытаться компенсировать моральный ущерб можно только через суд в стране пребывания, потому что ни один российский суд не примет иск. Можно подать в суд на туроператора, заявив об оказании услуг ненадлежащего качества. Но это будет непростая тяжба, стопроцентной перспективы выигрыша я не вижу», — поделился мнением эксперт.

Мкртчян не исключил, что туроператоры иногда могут оказать минимальное содействие в разбирательстве, например помочь с переводчиком на местный язык. Однако на более дорогостоящие услуги, например юридические, рассчитывать не приходится, предупредил специалист.

«В том, что произошел тот или иной конфликт, нет прямой вины туроператора. Надо разбираться в причинах. Пока это дело полиции», — посоветовал Мкртчян.

