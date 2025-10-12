В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры

Осень — пора планирования зимних отпусков. Для любителей нежиться на солнце у моря это возможность неплохо сэкономить. Однако остается вопрос: покупать путевки уже сейчас или стоит повременить? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какие страны популярны у россиян зимой

В конце сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала прогноз на предстоящий зимний туристический сезон. Согласно ему, лидером среди выездных направлений будет Египет: этому способствуют комфортный уровень цен и большой объем перевозок. Вторым по востребованности у Россиян станет Таиланд. А на третьем месте окажется Вьетнам, опередив ОАЭ. Это связано с запуском чартерных рейсов и расширением географии полетов в страну. Потеснившиеся Арабские Эмираты, вероятно, займут четвертую строчку рейтинга. Закроет же пятерку Китай, где пляжный сезон открывается на острове Хайнань.

Что касается внутреннего туризма, то в прошлом году в топ-5 направлений входили Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Великий Устюг и Москва. Из этой подборки видно, что в России зимний отдых связан с сезонными форматами досуга.

Стоит ли спешить с покупкой путевок на зиму

В АТОР предупреждают, что спрос на зимний отдых в сезон-2025/26 стремительно растет. У отдельных операторов раннее бронирование опережает прошлый год на 30%. По данным Ассоциации, отели быстро уходят в стоп, поэтому там советуют не терять времени и брать туры уже сейчас. Впрочем, с такой позицией согласны не все.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говоря о том, как сэкономить на зимнем отдыхе, эксперт по туризму директор «Хоттей Тур» Николай Мельник в шутку советует «остаться дома». Но если серьезно, то с покупкой путевок лучше повременить, советует специалист.

«Если мы говорим про зиму, то с точки зрения выездного туризма однозначно нужно ждать, ни в коем случае сейчас ничего не покупать. Я говорю про декабрь, например. Он, по сути, является самым акционным месяцем, когда появляются горящие туры», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он объяснил это тем, что в декабре очень мало людей могут позволить себе куда-то выехать, поэтому туроператоры начинают снижать цены, чтобы окупить фрахт самолета. «В декабре ближайшие даты 100% будут. Это происходит каждый год. Никакой паники нет», — говорит Мельник.

Желающих бюджетно провести отпуск турэксперт также призвал забыть про туры, выпадающие на даты школьных каникул и новогодних праздников. Дело в том, что в эти периоды цены на путевки взлетают на 35–50%.

Во сколько обойдется путевка с ранним бронированием

Если говорить о раннем бронировании, то есть о покупке тура в октябре, то предпочтение стоит отдавать самым массовым направлениям. Дело в том, что они же — наиболее бюджетные, объясняет вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Тем не менее о реальной экономии говорить не приходится.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Туристам в европейской части определенно стоит рассматривать ОАЭ и Египет. <…> Туры из Москвы можно забронировать по цене от 140–150 тысяч рублей за двоих с перелетом, на неканикулярные даты. Тур в отеле „все включено“ будет стоить примерно от 200 тысяч рублей», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Примечательно, что Египет, по словам Мурадяна, может обойтись дороже — в 220–230 тысяч рублей за «все включено» на двоих. При этом если в Эмиратах зимой климат более мягкий, но пригодный для купания, то в Египте придется поискать отель с теплым бассейном, так как температура моря в январе-феврале может быть ниже 20 градусов.

«Также можно успеть забронировать выгодный тур в Юго-Восточную Азию. В первую очередь это, конечно, Таиланд и Вьетнам. <…> Для экономии лучше всего рассматривать вторую половину января либо уже конец февраля, чтобы не попасть в Китайский Новый год. <…> В среднем отдых на двоих обойдется в 220–230 тысяч рублей за двоих», — подытожил вице-президент АТОР.

Где и как наиболее бюджетно отдохнуть у моря зимой

По словам Николая Мельника, ехать за границу зимой дешевле всего по горящему туру на семь ночей. Более продолжительный срок будет считаться «вперемешку со стандартным прайсом» и выйдет дороже.

«С учетом нынешнего курса доллара, с учетом нынешних ценообразований мы можем говорить про сумму 30 тысяч рублей на человека на неделю. Это Египет с питанием „все включено“», — обнадежил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Арабских Эмиратах за такую стоимость будут варианты либо без питания, либо только с завтраками, говорит специалист. А Таиланд выйдет дороже — минимум в 40–45 тысяч рублей — из-за более дорогих авиаперевозок.

Если отдых планируется без обращения к туроператору, то Мельник советует обратиться за помощью к агрегаторам билетов, в которых используется искусственный интеллект. «На моей практике находились билеты за 15 тысяч на Мадагаскар, за 18 тысяч — на Мальдивы», — утверждает специалист.

При этом жилье все равно лучше бронировать через операторов, потому что у них контракты с отелями и гостиницами. Раньше неплохим вариантом бронирования был Booking.com, говорит Мельник, однако сегодня сервис для россиян недоступен.

Куда ехать кататься на лыжах зимой

Что касается классического зимнего отдыха, то едва ли не единственным вариантом остается Россия, утверждает директор «Хоттей Тур». Европу с регулярными рейсами и пересадкой в Стамбуле нельзя назвать бюджетным направлением. Горнолыжные курорты есть также в Турции и Грузии, однако отечественные туроператоры «не любят ими заниматься и не предлагают их», говорит Мельник.

«По горнолыжным курортам у нас ориентация идет в большей степени на Красную Поляну и „Газпром Поляну“», — заметил собеседник NEWS.ru.

В данном случае, чтобы сэкономить и покататься на лыжах или сноуборде, лучше ехать перед открытием сезона, то есть до второй половины декабря. В первые две недели зимы можно уложиться в сумму в 18–25 тысяч рублей с человека за семь ночей, утверждает турэксперт. Но есть нюансы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Уже сейчас мы можем забронировать жилье, отдельно приобрести билеты в составе пакетного тура. Если мы говорим про Красную Поляну, то лучше всего забронировать Имеретинскую низменность — это курортная зона „Сириус“. Там есть апартаменты, там есть „Сочи Парк Отель“», — пояснил он.

Да, жить придется на определенном удалении от склонов, признает Мельник. Но это компенсируется комфортным проживанием и инфраструктурой за довольно скромные деньги.

Что касается праздничных дат, то о дешевых турах в горах речи не идет. По данным АТОР, ранее бронирование на той же Красной Поляне уже в разгаре. Цены на размещение в Новый год уже выросли на 10–20% в сравнении с прошлым сезоном.

Так, только три дня в трехзвездочном отеле обойдутся в 43–47 тысяч рублей на двоих, а вся поездка выйдет дороже 60 тысяч рублей. Стоимость трех суток в пятизвездочном отеле уже переваливает за 100 тысяч.

