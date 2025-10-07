Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом

В октябре заканчивается бархатный сезон на курортах России. Это выгодный месяц для отдыха на море: вода еще теплая и можно купаться, а цены на путевки уже начали снижаться. Эксперты Ассоциации туроператоров России подсчитали, что при желании можно уложиться в 70–80 тысяч рублей. Подробнее о том, где можно бюджетно отдохнуть на море в октябре, — в материале NEWS.ru.

Самые бюджетные пляжные направления в октябре

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) выпустили ежемесячный рейтинг самых бюджетных пляжных направлений. Согласно ему, дешевле всего в этом месяце отдыхать в Сочи. В тройку самых недорогих вошли ОАЭ и Турция. Далее следуют Египет, Гоа в Индии, Таиланд и Шри-Ланка. Замыкают десятку Катар, Вьетнам и остров Хайнань в Китае.

Всего в рейтинге 17 стран, и на последних местах находятся Малайзия, Мальдивы, Филиппины, Куба, Индонезия, Сейшелы и Маврикий. Эксперты расположили страны по ценам пакетного тура в отель «четыре звезды» с перелетом из Москвы. Почти все путевки включают завтраки, лишь в Египте, Турции и на Кубе работает система «все включено».

«Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд по-прежнему в числе самых доступных. Предлагают бюджетные туры в пределах 150 тысяч рублей на двоих. А в Сочи можно отдохнуть в октябре за 77 тысяч рублей на двоих (порядка 39 тысяч рублей на человека) с перелетом на 10 ночей и размещением в отеле "четыре звезды"», — сказано в сообщении.

NEWS.ru обратился в несколько туристических фирм с просьбой перечислить самые бюджетные направления пляжного отдыха для россиян, и там подтвердили, что дешевле всего в октябре отправиться в Египет, Таиланд, Вьетнам, Турцию и ОАЭ. Также среди ответов звучали Тунис и Марокко.

«В середине октября советуем Турцию. Бархатный сезон, красота! Могу предложить отель "четыре звезды" в Алании на 7 ночей, неплохой отель. Самый бюджетный вариант — около 114 тысяч. Популярны туры в Египет, но они уже раскуплены», — сказал представитель одной из турфирм в беседе с NEWS.ru.

Когда лучше покупать билеты на море

Бронируя тур или авиабилеты, важно смотреть на сезонность, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, самые бюджетные поездки приходятся на межсезонье.

«В туризме в авиационных перелетах нужно учитывать принцип сезонности и динамического ценообразования. Самые высокие цены традиционно в период отпусков, школьных каникул, новогодних (рождественских) праздников. Поэтому, если задаться целью бюджетнее отправиться в полет, нужно путешествовать и летать в межсезонье. Октябрь — это завершение бархатного сезона, старт зимнего сезона. Поэтому в октябре, середине ноября, до середины декабря или после 10 января это наиболее низкие цены по многим авианаправлениям», — отметил эксперт.

Кроме того, перемещаясь между странами, важно учитывать курс валют, посоветовал Горин. Он пояснил, что в периоды наибольшей устойчивости рубля стоимость зарубежных поездок будет доступнее для россиян.

«Есть еще третий фактор ценообразования — наличие и конкуренция перевозчиков по направлениям. Авиационные билеты открываются в продаже за 11 месяцев до вылета. Лучше всего покупать билет заранее, на распродажах, они бывают и ближе к дате вылета», — рекомендовал специалист.

Горин отметил, что количество международных путешествий у россиян сейчас активно растет. Динамика роста популярности выездных направлений составляет 21%, рост внутренних поездок — 6%, привел статистику эксперт.

Как сэкономить на пляжном отдыхе в октябре

Горин указал, что на цену билетов влияет неудобное время вылета или продолжительная стыковка, если рейс стыковочный. Он посоветовал, собираясь в дальнее путешествие, например в Таиланд или Вьетнам, обращать внимание на билеты на рейсы с пересадками — они могут оказаться дешевле, чем при прямом перелете. Также он рекомендовал ловить специальные предложения.

«Сейчас есть распродажи на середину октября в ту же Турцию, когда билеты предлагаются существенно дешевле, то есть тот билет, что раньше стоил 40 тысяч рублей, сейчас можно купить за 25. <...> Можно найти больше специальных предложений по Египту. Почему Египет? В этом году стало гораздо больше авиационных рейсов в Египет из различных городов России. Полетные программы на популярные туристические направления выполняются в зависимости от страны и города из 20 городов России. Это большой плюс, не надо летать стыковочными рейсами», — раскрыл секрет специалист.

Он также отметил, что самым доступным зарубежным направлением для россиян остается Абхазия. По словам Горина, цены на это направление бывают на 20% ниже, чем на курорты Краснодарского края. Он заверил, что в конце бархатного сезона море в Абхазии еще теплое.

