Забота о Байкале: бизнес и ученые создают условия для устойчивого туризма

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с косметическим брендом «Чистая линия» начали реализацию масштабного экологического проекта «Забота о Байкале». В результате проекта на Чивыркуйском перешейке озера Байкал уже появилась 200-метровая экотропа, которую оснастили удобной деревянной дорожкой, специальными площадками для фото- и видеосъемки и наблюдательным пунктом с биноклем для изучения животного мира и птиц, а также наблюдения за красотами природы.

Главной задачей задуманной инициативы стала защита особо ценных территорий, которые на сегодняшний день находятся под угрозой негативных изменений и напрямую страдают от массового туризма. Ключевое внимание было уделено сохранению редких растений и созданию специальных охраняемых участков.

Туристические потоки вокруг Байкала растут, и это, с одной стороны, открывает новые возможности для региона, а с другой — несет риски, нагрузку на экосистему. Благодаря проекту мы хотим сохранить флору и фауну национального парка и при этом создать возможности для устойчивого туризма. Для нас это не разовые инициативы, а системная работа, которая становится частью ESG-стратегии, — отметила Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети.

«Пятёрочка» и «Чистая линия» объединили свои усилия вместе с фондом «Озеро Байкал», природоохранным государственным учреждением «Заповедное Подлеморье» и Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН и разработали комплекс мер по охране природы и практическому внедрению принципов ответственного туризма для посетителей.

Созданная совместными усилиями инфраструктура дает возможность жителям и гостям Республики Бурятия по-настоящему наслаждаться видами полуострова Святой Нос, но при этом защищает хрупкие растения от вытаптывания и предотвращает разрушение экосистемы. Комплексный подход имеет положительное влияние на разные аспекты реализации туризма в регион.

Фото: Лубсан Чагдуров

В рамках проекта в байкальских кемпингах «Мягкая карга» и «Церковь» организовали специальные охраняемые зоны для защиты редкого растения — черепоплодника почтишерстистого. А в национальном парке теперь доступна выставка фотографий и лекторий, рассказывающие о красотах Чивыркуйского перешейка и его уникальных растениях: верблюдки курчавокрылой, кувшинки четырехугольной, мака песчаного и полыни Ледебура и многих других. Также ученые-ботаники провели «перепись» эндемиков, что при помощи полученных данных позволит создать карту распределения краснокнижных растений и понять, какие их них особенно нуждаются в защите.

Мы не просто фиксируем присутствие растений. Создание карт поможет прогнозировать, какие виды окажутся под угрозой из-за изменения климата или роста туризма. Черепоплодник почтишерстистый считается одним из древнейших растений региона, его возраст насчитывает порядка 20 миллионов лет. Поэтому его сохранение — это не просто защита одного вида, а вклад в глобальное биоразнообразие: утрата эндемиков невосполнима, — прокомментировал ситуацию Олег Анинхонов — доктор биологических наук, заведующий лабораторией флористики и геоботаники СО РАН.

Четкие обозначения маршрутов, деревянные настилы, понятные каждому посетителю инструкции и образовательные уроки — это не введение ограничений, а максимально эффективные меры по сохранению исчезающих видов растений и птиц. Такая продуманная и модифицированная структура маршрутов облегчает передвижение туристов и защищает местные экосистемы.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

По прогнозам исследователей, такая экологическая инициатива должна положительно повлиять на отношение людей к окружающему миру, повысить уровень осведомленности туристов и местных жителей о ценности сохранения эндемичных видов, а также помочь активному развитию туризма в регионе.