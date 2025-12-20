Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:58

Российский «Байкал» уйдет в небо

Минпромторг анонсировал первый полет самолета «Байкал» с двигателем ВК-800

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первые летные испытания многоцелевого самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 должны состояться в самое ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В министерстве уточнили, что опытные образцы воздушного судна и силовой установки уже изготовлены.

АО «УЗГА» изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о потребности страны в самолетах Ан-124 «Руслан» и модернизированных Ил-76. Глава государства акцентировал, что обновление данной авиатехники является значимым направлением деятельности.

Кроме того, в корпорации «Ростех» рассказали о главных достоинствах российского авиалайнера МС-21 в сравнении с его основными зарубежными аналогами — Boeing 737 и Airbus A320. Согласно информации госкорпорации, машина обходит конкурентов по многим техническим параметрам и предлагает улучшенные условия для людей на борту.

