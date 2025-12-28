Охранник торгового центра скончался во время ночного дежурства в центре Москвы на улице Охотный ряд недалеко от здания Госдумы, передает MK.RU. Согласно информации издания, тело 25-летнего молодого человека обнаружили около 08:00 утра 28 декабря коллеги, которые должны были его сменить, после чего медики констатировали смерть.

Его смена началась в ночь на 28 декабря, и все это время он должен был находиться в своей служебной будке, говорится в материале. Мужчина проработал в охране более года, пользовался уважением руководства и ранее не жаловался на состояние здоровья.

Ранее представители Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сообщили, что мужчина скончался в их учреждении после внезапной потери сознания во время процедуры уточнения личных данных. Согласно предварительному судебно-медицинскому заключению, причиной смерти якобы послужила острая сердечная недостаточность, а военные опровергли слухи о гибели гражданина от побоев.

Кроме того, житель Нигерии скончался в результате сердечной недостаточности, которая произошла во время интимной близости с шестью женами по очереди. Конфликт в полигамной семье назревал годами из-за того, что мужчина отдавал предпочтение самой младшей супруге. Остальные пять решили восстановить «справедливость», принудив его к отношениям с каждой из них.