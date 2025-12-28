Умерла секс-символ XX века Брижит Бардо: причины, последние дни, биография

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, пишет The Guardian. Что известно о причинах смерти, какими были последние дни Бардо?

Что известно о смерти Бардо

В октябре 2025 года издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо три недели находится в больнице «Сен-Жан» и перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием». 23 октября Бардо в соцсетях заявила, что с ней все хорошо и она не собирается прощаться. В конце ноября актриса вновь была госпитализирована. Подробности не приводились. Известно также, что Бардо лежала в больнице в апреле: ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

«Брижит Бардо, французская актриса и певица, ставшая международным секс-символом, а затем оставившая киноиндустрию ради защиты прав животных, скончалась в возрасте 91 года», — сказано в материале The Guardian.

По данным СМИ, в 1984 году у Бардо обнаружили рак груди, который после курса лучевой терапии удалось перевести в состояние ремиссии. В преклонном возрасте она страдала тяжелым артритом, из-за которого испытывала трудности с передвижением и вынуждена была ходить на костылях.

В 1973 году Бардо завершила актерскую карьеру и посвятила себя общественной деятельности. Она основала Фонд Брижит Бардо, занимающийся защитой животных, и многие годы, вплоть до самой смерти, была одной из самых заметных зоозащитниц Европы.

Летом 2021-го Бардо обязали выплатить штраф в €5 тысяч за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шраена. Поводом стала публикация на сайте ее фонда, где актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упоминая при этом главу общества Шраена.

В 2018 году Бардо написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство ситуацией с бездомными животными в России.

«Животные и их будущее — смысл моей жизни. Но вынуждена констатировать: за 41 год, что я борюсь за их права, не произошло никаких позитивных изменений в мире. В отношении животных повсюду царит агрессия, что заставляет опасаться худшего — обесчеловечивания человека», — говорила актриса в интервью «Огоньку».

Брижит Бардо Фото: Zuma\TASS

Чем известна Бардо, биография

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Брижит 13 лет проходила обучение в Высшей национальной консерватории музыки и танца, где, в частности, посещала уроки русского хореографа Бориса Князева. В 14 лет впервые попробовала себя в качестве манекенщицы.

Мать организовала участие Брижит в небольшом показе модной коллекции. Там девушку заметила редактор Jardin des Modes и пригласила ее сняться для приложения журнала. Вскоре поступило предложение о фотосессии и для журнала Elle. Через год девушку снова пригласили стать лицом очередного выпуска Elle. Затем последовало предложение от режиссера Марка Аллегре пройти пробы в его фильм. Проект так и не был снят, но после успешных проб Бардо стали поступать новые предложения о ролях. Ее продвижению содействовал и будущий режиссер, по совместительству будущий муж Бардо Роже Вадим, с которым она познакомилась на пробах у Аллегре.

В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за Роже Вадима. Актриса снялась в нескольких его картинах: «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958).

Впоследствии Бардо снялась почти в 50 картинах, в числе которых были «Истина» (1960), «Презрение» (1963), «Вива, Мария!» (1965), «Дорогая Брижит» (1965), «Мужское — женское» (1966).

Брижит работала как актриса с Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, пела вместе с Сержем Генсбуром, играла в фильмах Жан-Люка Годара и многих других известных французских режиссеров. В 1950-х Брижит объявили секс-символом Европы, сравнимым с американкой Мэрилин Монро.

О Бардо также часто говорят как об иконе стиля. С ее подачи в моду вошли прическа бабетта, брюки корсары, одежда из мелкой клетки виши, балетки и ботфорты, английская вышивка на одежде.

Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Что известно о личной жизни Бардо

В личной жизни Бардо, однако, складывалось не все так гладко. После развода с Роже Вадимом в 1957 году у Брижит два года был роман с актером Жан-Луи Трентиньяном. В 1959 году артистка вышла замуж за партнера по фильму «Бабетта идет на войну» Жака Шаррье. Вскоре у пары родился сын Николя, который после развода Бардо и Шаррье в 1962-м остался с отцом. Бардо была не рада рождению ребенка.

«Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее. И вот теперь, после того как кошмар достиг высшей точки, я должна была на всю оставшуюся жизнь взвалить на себя то, что принесло мне столько мук», — вспоминала артистка в своих мемуарах «Инициалы Б. Б.».

В 1997 году, после выхода мемуаров актрисы, бывший муж и сын подали в суд на Бардо за разглашение семейных секретов и оскорбления. Актрисе и издателю ее книги пришлось выплатить 250 тысяч франков ($44 тысячи).

В 1966 году Бардо заключила брак с немецким миллионером Гунтером Заксом. Он продлился лишь три года. В 1992-м Бардо вышла замуж за политика и бизнесмена Бернара д'Ормаля. Пара поженилась в Норвегии, куда бывшая актриса приезжала навестить сына.

Читайте также:

Долина посвятила песню потерянной квартире? Что известно, страдает ли она

Снег будет валить не переставая: какая погода в Москве на Новый год

Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?