Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 14:26

«Погода будет зимней»: петербуржцам пообещали много снега на Новый год

В Петербурге высота снежного покрова может вырасти до семи сантиметров

Прохожие на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Прохожие на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Новый, 2026 год Санкт-Петербург может встретить со снежным покровом высотой до семи сантиметров, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в ближайшее время в городе снег будет идти ежедневно.

До конца года оттепелей в городе на Неве не ожидается, а вот снег до Нового года будет идти ежедневно. Так что к началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров еще подрастет, и в 2026 год Санкт-Петербург уйдет со снегом высотой 4–7 см, — написал Леус.

По данным городской метеостанции, текущая высота снега составляет 1 сантиметр. При этом в Ленинградской области, например, в Тихвине, утром снежный покров местами достигал 12–13 сантиметров.

Ранее полуостров Камчатка оказался во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника. Регион парализован: остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества. За декабрь здесь выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.

снег
синоптики
погода
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция скрутила психа, зарезавшего сотрудника ПНД после совместной попойки
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.