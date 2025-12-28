«Погода будет зимней»: петербуржцам пообещали много снега на Новый год

Новый, 2026 год Санкт-Петербург может встретить со снежным покровом высотой до семи сантиметров, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в ближайшее время в городе снег будет идти ежедневно.

До конца года оттепелей в городе на Неве не ожидается, а вот снег до Нового года будет идти ежедневно. Так что к началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров еще подрастет, и в 2026 год Санкт-Петербург уйдет со снегом высотой 4–7 см, — написал Леус.

По данным городской метеостанции, текущая высота снега составляет 1 сантиметр. При этом в Ленинградской области, например, в Тихвине, утром снежный покров местами достигал 12–13 сантиметров.

Ранее полуостров Камчатка оказался во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника. Регион парализован: остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества. За декабрь здесь выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.