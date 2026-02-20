Приметы 20 февраля — День Луки: магия Могущницы и поминание усопших

Семья и жизнь

Приметы 20 февраля — День Луки: магия Могущницы и поминание усопших

День 20 февраля посвящен памяти Луки Элладского. Дату в старину называли Могущницей из-за особого внимания к одноименной траве, лапчатке гусиной, чьи листочки напоминают крест. Считалось, что 20 февраля — самый подходящий день в году для приготовления целебных отваров и снадобий: травы в этот день приобретали двойную, могучую силу.

Приметы о погоде на Луку, 20 февраля

Погода в этот день служила верным ориентиром для хлеборобов и пасечников.

Полуденный ветер на Луку обещает богатый урожай яровых.

Гром в этот день предвещает плохой сенокос.

Если солнце на закате красное — ждем холодного лета и сильных ветров.

Облака плывут высоко — к хорошей, ясной и безветренной погоде.

Если началась оттепель с северной стороны — весна придет быстро и ожидается теплой.

Синие облака на небе — к скорому потеплению.

Приметы о зверях и птицах 20 февраля

Плохим знаком сегодня было увидеть грызуна дома. Считалось, что это сулит финансовые трудности.

Что можно и нужно делать 20 февраля

День Луки традиционно считался поминальным. Было принято вспоминать ушедших родственников. Хозяйки пекли открытые и закрытые пироги с большим количеством лука. Считалось, что запах печеного лука выгоняет из дома болезни и злых духов.

Приметы на февраль Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Важное правило: часть пирогов нельзя было есть самим — их обязательно раздавали нищим, соседям или оставляли «для родителей» за иконами или на пороге.

Верили, что доброе дело, сделанное в этот день (особенно подаяние едой), приносит покой душам предков и благословение дому.

Готовить лекарственные средства сегодня тоже было полезно. Можно было и просто заварить травяной чай — Могущница усилит их пользу.

А еще следовало сходить на кладбище и в храм. Традиция велит зажечь свечу за упокой близких и вспомнить их добрым словом.

День Луки располагает к размышлениям и покаянию, считается временем внутреннего очищения.

Что нельзя делать 20 февраля