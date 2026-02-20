Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 00:05

Приметы 20 февраля — День Луки: магия Могущницы и поминание усопших

Могущница (или могущник) — народное название лапчатки белой (Potentilla alba), многолетнего растения семейства Розовые Могущница (или могущник) — народное название лапчатки белой (Potentilla alba), многолетнего растения семейства Розовые Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

День 20 февраля посвящен памяти Луки Элладского. Дату в старину называли Могущницей из-за особого внимания к одноименной траве, лапчатке гусиной, чьи листочки напоминают крест. Считалось, что 20 февраля — самый подходящий день в году для приготовления целебных отваров и снадобий: травы в этот день приобретали двойную, могучую силу.

Приметы о погоде на Луку, 20 февраля

Погода в этот день служила верным ориентиром для хлеборобов и пасечников.

  • Полуденный ветер на Луку обещает богатый урожай яровых.

  • Гром в этот день предвещает плохой сенокос.

  • Если солнце на закате красное — ждем холодного лета и сильных ветров.

  • Облака плывут высоко — к хорошей, ясной и безветренной погоде.

  • Если началась оттепель с северной стороны — весна придет быстро и ожидается теплой.

  • Синие облака на небе — к скорому потеплению.

Приметы о зверях и птицах 20 февраля

Плохим знаком сегодня было увидеть грызуна дома. Считалось, что это сулит финансовые трудности.

Что можно и нужно делать 20 февраля

День Луки традиционно считался поминальным. Было принято вспоминать ушедших родственников. Хозяйки пекли открытые и закрытые пироги с большим количеством лука. Считалось, что запах печеного лука выгоняет из дома болезни и злых духов.

Приметы на февраль Приметы на февраль Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

  • Важное правило: часть пирогов нельзя было есть самим — их обязательно раздавали нищим, соседям или оставляли «для родителей» за иконами или на пороге.

Верили, что доброе дело, сделанное в этот день (особенно подаяние едой), приносит покой душам предков и благословение дому.

Готовить лекарственные средства сегодня тоже было полезно. Можно было и просто заварить травяной чай — Могущница усилит их пользу.

А еще следовало сходить на кладбище и в храм. Традиция велит зажечь свечу за упокой близких и вспомнить их добрым словом.

День Луки располагает к размышлениям и покаянию, считается временем внутреннего очищения.

Что нельзя делать 20 февраля

  • Играть свадьбы и венчаться. На Луку не принято было веселиться и заключать союзы. Считалось, что брак, начатый в поминальный день, будет полон слез и печали («на Луку только черти свадьбы играют»).

  • Покупать дорогие вещи. Любые крупные приобретения 20 февраля могут обернуться разочарованием: вещь быстро сломается или принесет неудачу.

  • Надевать одежду зеленого цвета. Существовало странное суеверие, что зеленый цвет в этот день может привлечь к человеку тоску или болезнь.

  • Женщинам нельзя долго смотреть в зеркало, чтобы не «проглядеть» свою красоту и молодость.

  • Ссориться и таить злобу. Весь негатив, проявленный в этот день, считается тяжким бременем для душ предков.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
февраль
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете
В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ
Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место
Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка
Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД
Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского
В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО
Украинского оператора БПЛА заочно приговорили к пожизненному в РФ
SHOT сообщил, что над Сочи раздались «писк и несколько взрывов»
Для кого идеал, для кого вред: диетолог ответила на все вопросы о баранине
Новая битва за наследство Баталова: что ждет его дочь с ДЦП Марию
Над Севастополем сбили пять воздушных целей
Минобороны отчиталось об уничтожении целой армады дронов ВСУ
«Мы в шоке»: восьмимесячная дочь певицы Светиковой упала с кровати
«Единая Россия» запустила сбор предложений для народной программы
Водителям старше 65 ужесточат медосмотр в 2026 году
Стало известно о ранении Залужного во время звонка Зеленского в 2023 году
Потерпевшие попросили не лишать гражданства РФ пособников атаки на «Крокус»
Президент Польши подписал закон об украинских беженцах
Родители Тиммы едут в Москву, чтобы наказать Седокову: что их ждет в суде
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.