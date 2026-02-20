Приметы 20 февраля — День Луки: магия Могущницы и поминание усопших

День 20 февраля посвящен памяти Луки Элладского. Дату в старину называли Могущницей из-за особого внимания к одноименной траве, лапчатке гусиной, чьи листочки напоминают крест. Считалось, что 20 февраля — самый подходящий день в году для приготовления целебных отваров и снадобий: травы в этот день приобретали двойную, могучую силу.
Приметы о погоде на Луку, 20 февраля
Погода в этот день служила верным ориентиром для хлеборобов и пасечников.
Полуденный ветер на Луку обещает богатый урожай яровых.
Гром в этот день предвещает плохой сенокос.
Если солнце на закате красное — ждем холодного лета и сильных ветров.
Облака плывут высоко — к хорошей, ясной и безветренной погоде.
Если началась оттепель с северной стороны — весна придет быстро и ожидается теплой.
Синие облака на небе — к скорому потеплению.
Приметы о зверях и птицах 20 февраля
Плохим знаком сегодня было увидеть грызуна дома. Считалось, что это сулит финансовые трудности.
Что можно и нужно делать 20 февраля
День Луки традиционно считался поминальным. Было принято вспоминать ушедших родственников. Хозяйки пекли открытые и закрытые пироги с большим количеством лука. Считалось, что запах печеного лука выгоняет из дома болезни и злых духов.
Важное правило: часть пирогов нельзя было есть самим — их обязательно раздавали нищим, соседям или оставляли «для родителей» за иконами или на пороге.
Верили, что доброе дело, сделанное в этот день (особенно подаяние едой), приносит покой душам предков и благословение дому.
Готовить лекарственные средства сегодня тоже было полезно. Можно было и просто заварить травяной чай — Могущница усилит их пользу.
А еще следовало сходить на кладбище и в храм. Традиция велит зажечь свечу за упокой близких и вспомнить их добрым словом.
День Луки располагает к размышлениям и покаянию, считается временем внутреннего очищения.
Что нельзя делать 20 февраля
Играть свадьбы и венчаться. На Луку не принято было веселиться и заключать союзы. Считалось, что брак, начатый в поминальный день, будет полон слез и печали («на Луку только черти свадьбы играют»).
Покупать дорогие вещи. Любые крупные приобретения 20 февраля могут обернуться разочарованием: вещь быстро сломается или принесет неудачу.
Надевать одежду зеленого цвета. Существовало странное суеверие, что зеленый цвет в этот день может привлечь к человеку тоску или болезнь.
Женщинам нельзя долго смотреть в зеркало, чтобы не «проглядеть» свою красоту и молодость.
Ссориться и таить злобу. Весь негатив, проявленный в этот день, считается тяжким бременем для душ предков.