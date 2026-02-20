Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной

На Олимпиаде в Италии в сборной России царит дружелюбная и поддерживающая атмосфера, рассказал «Вести.ру» Павел Якимов, спортсмен и друг ски-альпиниста Никиты Филиппова, который накануне завоевал серебряную медаль. Он отметил, что в команде сложился очень дружный коллектив. Спортсмен также охарактеризовал Филиппова как открытого юношу, который всегда старается проявлять себя.

Никита — открытый парень, старается. У нас дружественный коллектив в сборной. Его отец тренер и он настраивает всех нас, чтобы мы поддерживали друг друга, помогали друг другу. И чем сильнее сборная, тем сильнее каждый из нас, — сказал собеседник.

Тренер постоянно настраивает всех спортсменов на взаимовыручку и поддержку, добавил он. По словам Якимова, такой подход работает безотказно: чем большую силу демонстрирует сборная, тем сильнее становится каждый ее участник в отдельности.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии Россия сумела опередить Украину в медальном зачете. Награду в копилку принес именно Филиппов, завоевавший серебро. Представители Украины пока не поднимались на пьедестал. В соревнованиях участвуют 13 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, тогда как украинскую делегацию представляют 46 атлетов.