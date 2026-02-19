Крыша склада овощной базы обрушилась из-за снега в российском городе Крыша склада овощной базы в Подольске обрушилась под тяжестью снега

Крыша склада овощной базы дважды обрушилась под тяжестью снега в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас». Спасатели достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Пострадавший отказался от госпитализации.

Сегодня в округе Подольск рухнула крыша на складе, расположенном на территории овощебазы. <...> Спасатели извлекли мужчину из-под конструкций и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Ранее в Зеленодольске в Татарстане обвалилась крыша трехэтажного склада. ЧП произошло в распределительном центре крупной торговой сети. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого сообщил, что на месте обрушения административного здания на территории воинской части найдены тела трех погибших. Трагедия произошла в Сертолово Всеволожского района. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.