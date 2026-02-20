Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 07:47

Названы главные тренды внутреннего туризма в России

РИА Новости: раннее бронирование оказалось главным трендом туризма в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Раннее бронирование оказалось главным трендом на рынке внутреннего туризма в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Также наблюдается рост интереса к формату «все включено» и увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления.

Главный тренд — это раннее бронирование. Россия сейчас по темпам раннего бронирования не уступает Турции, — отметил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По данным компании Anex, россияне стали массово бронировать туры на лето. При этом наибольший спрос выпадает на июль. Пляжный отдых и санаторно-оздоровительные программы традиционно лидируют среди российских туристов.

Последние сохраняют устойчивую аудиторию и демонстрируют стабильный спрос за счет интереса к профилактике здоровья и формату «отдых + лечение», — добавили в «Интуристе».

Ранее эксперт по туризму Сергей Голов заявил, что на фоне топливного кризиса на Кубе россияне могут выбрать в качестве замены для отдыха Арабские Эмираты. Он подчеркнул, что также стоит обратить внимание на Вьетнам и Таиланд.

