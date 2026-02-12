Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:51

Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу

Турэксперт Голов: ОАЭ станут достойной альтернативой Кубе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На фоне топливного кризиса на Кубе россияне могут выбрать в качестве замены для отдыха Арабские Эмираты, считает эксперт по туризму Сергей Голов. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что также стоит обратить внимание на Вьетнам и Таиланд.

Арабские Эмираты, Вьетнам, Таиланд. Здесь достаточно альтернатив, у нас там все нормально, все работает, все хорошо, — заявил эксперт.

Он уточнил, что отдых в этих странах обойдется дешевле. Эксперт подчеркнул, что раньше востребованным направлением был Израиль, но выехать туда немного сложнее.

Сейчас Китай вывозит, Вьетнам вывозит, Таиланд помогает. Поэтому есть что предложить нашим отдыхающим. Единственная рекомендация — не нужно заниматься самостоятельными оформлениями туров, только через турагентов. Как показывает жизнь, единственные, кто вас не бросит в тяжелые минуты — это турагенты, — заключил Голов.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров.

