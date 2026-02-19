Названа достойная альтернатива отдыху в ОАЭ

Отдых в Катаре станет хорошей альтернативой путешествию в ОАЭ, уверен президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В разговоре с ЕАН эксперт подчеркнул, что плюсами данного направления являются умеренная цена и хорошо развитый гостиничный сектор.

Катар — достойная альтернатива ОАЭ. Плюсами является умеренная цена и развитый гостиничный сектор. Проживание в аналогичных отелях стоит дешевле из-за того, что Катар еще не вышел на те объемы туристов, которые есть у Эмиратов. Большая часть отелей Катара построена с учетом всех современных тенденций. Нельзя не упомянуть среди плюсов и великолепные музеи, которые в том числе за счет личных средств правителей приобретали шедевры живописи и ювелирного искусства, — пояснил Мальцев.

