Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:20

Названа достойная альтернатива отдыху в ОАЭ

Турэксперт Мальцев: отдых в Катаре станет хорошей альтернативой поездке в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдых в Катаре станет хорошей альтернативой путешествию в ОАЭ, уверен президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В разговоре с ЕАН эксперт подчеркнул, что плюсами данного направления являются умеренная цена и хорошо развитый гостиничный сектор.

Катар — достойная альтернатива ОАЭ. Плюсами является умеренная цена и развитый гостиничный сектор. Проживание в аналогичных отелях стоит дешевле из-за того, что Катар еще не вышел на те объемы туристов, которые есть у Эмиратов. Большая часть отелей Катара построена с учетом всех современных тенденций. Нельзя не упомянуть среди плюсов и великолепные музеи, которые в том числе за счет личных средств правителей приобретали шедевры живописи и ювелирного искусства, — пояснил Мальцев.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе посоветовала обращаться к туроператорам для повышения шансов на получение европейской визы. Она объяснила, что туроператоры поддерживают постоянное взаимодействие с визовыми центрами и консульствами.

путешествия
отдых
туризм
Катар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк разозлилась из-за «романа» Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.