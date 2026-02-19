Песков объяснил, от чего зависит выбор места для переговоров по Украине

Место, где пройдут следующие консультации по урегулированию украинского конфликта, определят по итогам анализа переговоров в Женеве, состоявшихся 17–18 февраля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, какую-либо конкретную страну назвать пока нельзя.

[Место будет зависеть] от анализа итогов тех встреч, которые состоялись в Женеве, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что участие стран Евросоюза в переговорах трудно себе представить, учитывая их слова о том, что они «платят за конфликт». Дипломат обратил внимание на риторику европейских политиков, которые сами ставят себя в двусмысленное положение.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные Верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.