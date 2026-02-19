Группа наемников из Литвы, вступившая в ряды Вооруженных сил Украины, сбежала с тренировки в зоне боевых действий, сообщает испанская газета El Mundo. По данным источников, всего иностранцев было семеро. Они отказались от подготовки, испугавшись имитации реального боя.

Уточняется, что на прошлой неделе на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом поступили сразу 14 литовских наемников. Вскоре их разделили на две группы. При этом неизвестно, прошли ли подготовку оставшиеся семь иностранцев.

Ранее появилась информация, что в Киеве убили бразильского наемника, который приехал служить в иностранное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчину забили насмерть за нарушение дисциплины.

Погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва, ему было 28 лет. Он еще не успел подписать контракт с ВСУ и находился в части как кандидат. За несколько дней до смерти бразилец написал в консульство Бразилии. Он жаловался дипломатам, что командиры жестоко с ним обращаются и забрали паспорт.