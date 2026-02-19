Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:47

Литовские наемники сбежали с тренировки в зоне СВО из-за страха

El Mundo: имитация реального боя на тренировке перепугала наемников ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа наемников из Литвы, вступившая в ряды Вооруженных сил Украины, сбежала с тренировки в зоне боевых действий, сообщает испанская газета El Mundo. По данным источников, всего иностранцев было семеро. Они отказались от подготовки, испугавшись имитации реального боя.

Уточняется, что на прошлой неделе на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом поступили сразу 14 литовских наемников. Вскоре их разделили на две группы. При этом неизвестно, прошли ли подготовку оставшиеся семь иностранцев.

Ранее появилась информация, что в Киеве убили бразильского наемника, который приехал служить в иностранное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчину забили насмерть за нарушение дисциплины.

Погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва, ему было 28 лет. Он еще не успел подписать контракт с ВСУ и находился в части как кандидат. За несколько дней до смерти бразилец написал в консульство Бразилии. Он жаловался дипломатам, что командиры жестоко с ним обращаются и забрали паспорт.

Украина
ВСУ
наемники
Литва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем больная»: Тодоренко снимала мучения Топалова после отравления
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Трамп сделал признание о своем отношении к молодым и красивым мужчинам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.