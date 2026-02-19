Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:33

Поддубный оценил инициативы Евросоюза по переговорам

Поддубный: Европа надрывается в попытке повлиять на ход переговоров по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа пытается повлиять на ход трехсторонних переговоров по Украине, предлагая свой проект соглашения, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он счел документ смешным.

Европа надрывается в попытках хоть как-то повлиять на ход переговоров в формате Россия — США — Украина. Сегодня представители стран Евросоюза получили от ЕК новый проект европейской версии соглашения по украинскому кризису, который даже при беглом анализе вызывает недоумение, — написал Поддубный.

Среди положений проекта он выделил требования о выводе российского контингента из Белоруссии, Армении и Приднестровья, а также об отмене нормы российского законодательства о приоритете национального права над международными договорами. Поддубный также сообщил, что европейская сторона предлагает провести в России «свободные и честные выборы» с участием западных наблюдателей, обеспечить свободу СМИ и отменить закон об иностранных агентах.

Ну, это и правда смешно, — заключил Поддубный.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что участие стран Европейского союза в переговорах по урегулированию на Украине трудно себе представить, учитывая их заявления о том, что они «платят за эту войну». Дипломат обратил внимание на риторику европейских политиков, которые ставят себя в двусмысленное положение.

