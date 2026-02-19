Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:54

Песков поделился надеждами по поводу Паралимпийского комитета и ЕС

Песков выразил надежду, что Паралимпийский комитет выдержит давление ЕС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет сумеет противостоять давлению европейских политиков после того, как допустил российских спортсменов до соревнований. Представитель Кремля напомнил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что условия проведения турниров определяет сама организация, а принимающая сторона лишь обеспечивает необходимую инфраструктуру.

Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит, — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Он подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

Кроме того, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что в случае бойкота украинскими спортивными функционерами церемонии открытия Паралимпийских игр последуют санкции. Парламентарий призвала дождаться официальной позиции Паралимпийского комитета и обратила внимание, что речь идет именно об игнорировании открытия, а не о полном отказе от участия.

Дмитрий Песков
Паралимпиада
Евросоюз
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели завершили работы на рухнувшем заводе под Липецком
«Чуть на дурку не уехал»: клиенты украинского банка проснулись без денег
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.