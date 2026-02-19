Песков поделился надеждами по поводу Паралимпийского комитета и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет сумеет противостоять давлению европейских политиков после того, как допустил российских спортсменов до соревнований. Представитель Кремля напомнил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что условия проведения турниров определяет сама организация, а принимающая сторона лишь обеспечивает необходимую инфраструктуру.

Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит, — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Он подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

Кроме того, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что в случае бойкота украинскими спортивными функционерами церемонии открытия Паралимпийских игр последуют санкции. Парламентарий призвала дождаться официальной позиции Паралимпийского комитета и обратила внимание, что речь идет именно об игнорировании открытия, а не о полном отказе от участия.