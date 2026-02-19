Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 18:53

Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»

Адвокат Готье: потерпевшие запросили пожизненное для террористов «Крокуса»

Подсудимые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению существа уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Подсудимые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению существа уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители потерпевшей стороны призвали суд назначить более суровое, чем попросил прокурор, наказание для четверых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с ТАСС адвокат Даниэль Готье. По его словам, позиция потерпевших проста: назначение должно быть соразмерным исключительной общественной опасности.

От имени представляемых потерпевших защита попросила судебную коллегию назначить [для исполнителей теракта] пожизненное лишение свободы и каждому 25 лет в тюрьме, остальной срок наказания — в ИК особого режима, — подчеркнул собеседник агентства.

2-й Западный окружной военный суд дал фигурантам время для подготовки к выступлению с последним словом, заседание назначено на 2 марта. После этого коллегия судей уйдет в совещательную комнату для постановления приговора в отношении 19 человек.

Ранее адвокат Игорь Трунов выразил мнение, что несмотря на гуманность российского суда, основная масса подозреваемых получит высшую меру наказания — пожизненное заключение. Это обусловлено тем, что тяжесть совершенного виновниками преступления слишком велика, отметил он.

суды
теракты
Крокус Сити Холл
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Трамп сделал признание о своем отношении к молодым и красивым мужчинам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.