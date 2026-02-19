Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»

Подсудимые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению существа уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Представители потерпевшей стороны призвали суд назначить более суровое, чем попросил прокурор, наказание для четверых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с ТАСС адвокат Даниэль Готье. По его словам, позиция потерпевших проста: назначение должно быть соразмерным исключительной общественной опасности.

От имени представляемых потерпевших защита попросила судебную коллегию назначить [для исполнителей теракта] пожизненное лишение свободы и каждому 25 лет в тюрьме, остальной срок наказания — в ИК особого режима, — подчеркнул собеседник агентства.

2-й Западный окружной военный суд дал фигурантам время для подготовки к выступлению с последним словом, заседание назначено на 2 марта. После этого коллегия судей уйдет в совещательную комнату для постановления приговора в отношении 19 человек.

Ранее адвокат Игорь Трунов выразил мнение, что несмотря на гуманность российского суда, основная масса подозреваемых получит высшую меру наказания — пожизненное заключение. Это обусловлено тем, что тяжесть совершенного виновниками преступления слишком велика, отметил он.