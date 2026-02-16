Адвокат объяснил необходимость пожизненного для террористов Крокуса

Родственники пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле требуют для виновников пожизненного заключения, заявил NEWS.ru адвокат Игорь Трунов. По его словам, адвокаты поддерживают позицию своих подзащитных, ведь иного в законодательстве и не предусмотрено. Вероятно террористы проведут в колонии всю оставшуюся жизнь.

Мы не настаиваем на чем-то, что не поддерживают потерпевшие. Может быть, эмоционально, понять можно: у людей погибли близкие, причинен значительный вред, поэтому, естественно, такое жесткое отношение к наказанию в данной ситуации. Конечно, мы понимаем, что было разделение ролей, что были пособники и посредники, но, тем не менее, наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката, — пояснил юрист.

Несмотря на гуманность российского суда, основная масса подозреваемых получит высшую меру наказания — пожизненное заключение, резюмировал адвокат. Это обусловлено тем, что тяжесть совершенного виновниками преступления слишком велика, подытожил он.

Напомним, второй Западный окружной военный суд готовится к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар. Правозащитница заявила, что сторона защиты пострадавших настаивает на максимально жесткой мере для всех обвиняемых. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.