16 февраля 2026 в 16:00

Адвокат объяснил необходимость пожизненного для террористов Крокуса

Юрист Трунов: для террористов из Крокуса нет альтернативы пожизненному сроку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родственники пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле требуют для виновников пожизненного заключения, заявил NEWS.ru адвокат Игорь Трунов. По его словам, адвокаты поддерживают позицию своих подзащитных, ведь иного в законодательстве и не предусмотрено. Вероятно террористы проведут в колонии всю оставшуюся жизнь.

Мы не настаиваем на чем-то, что не поддерживают потерпевшие. Может быть, эмоционально, понять можно: у людей погибли близкие, причинен значительный вред, поэтому, естественно, такое жесткое отношение к наказанию в данной ситуации. Конечно, мы понимаем, что было разделение ролей, что были пособники и посредники, но, тем не менее, наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката, — пояснил юрист.

Несмотря на гуманность российского суда, основная масса подозреваемых получит высшую меру наказания — пожизненное заключение, резюмировал адвокат. Это обусловлено тем, что тяжесть совершенного виновниками преступления слишком велика, подытожил он.

Напомним, второй Западный окружной военный суд готовится к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар. Правозащитница заявила, что сторона защиты пострадавших настаивает на максимально жесткой мере для всех обвиняемых. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

Крокус Сити Холл
терракт
террористы
суды
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
