Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание Адвокат Айвар: для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное

Второй Западный окружной военный суд готовится к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. Заседание пройдет в закрытом режиме. Правозащитница заявила, что сторона защиты пострадавших настаивает на максимально жесткой мере для всех обвиняемых. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

Защита <…> будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании <…> в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы, — пояснила адвокат.

Помимо уголовного преследования, потерпевшие заявили иски о компенсации морального и материального вреда. Общая сумма заявленных гражданских исков уже исчисляется десятками миллионов рублей. Однако адвокаты признают, что шансы реально получить эти деньги с подсудимых крайне малы.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.