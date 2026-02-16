Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 01:41

Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание

Адвокат Айвар: для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное

Теракт в «Крокусе» Теракт в «Крокусе» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй Западный окружной военный суд готовится к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. Заседание пройдет в закрытом режиме. Правозащитница заявила, что сторона защиты пострадавших настаивает на максимально жесткой мере для всех обвиняемых. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

Защита <…> будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании <…> в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы,пояснила адвокат.

Помимо уголовного преследования, потерпевшие заявили иски о компенсации морального и материального вреда. Общая сумма заявленных гражданских исков уже исчисляется десятками миллионов рублей. Однако адвокаты признают, что шансы реально получить эти деньги с подсудимых крайне малы.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.

Крокус Сити Холл
суды
пожизненное заключение
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание
Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина
Роспотребнадзор оценил готовность Петербурга к диагностике оспы обезьян
Российский боец в одиночку предотвратил гибель целого подразделения
Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти
«От тьмы к свету»: в Венгрии разоблачили тайные манипуляции стран ЕС
Запуск европейского завода по производству снарядов для Украины отложили
«Хромая утка»: конфуз Макрона в Мюнхене показал раскол между Францией и ФРГ
Сборной Норвегии придется выступать на Олимпиаде в усеченном составе
Клинтон дала оценку решению США не продлевать ДСНВ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу над украинкой и ее парнем
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.