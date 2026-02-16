Зимняя Олимпиада — 2026
Вину террористов из «Крокуса» полностью доказали

Прокурор заявил, что вина исполнителей теракта в «Крокусе» полностью доказана

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на заседании суда в Москве Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на заседании суда в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гособвинение в ходе прений сторон во Втором Западном окружном военном суде заявило, что вина всех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе четырех исполнителей атаки, была полностью доказана, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. Защита настаивает на максимально суровом наказании для всех 19 фигурантов дела, которым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Гособвинение в ходе прений сторон обосновало доказанность вины подсудимых, в том числе в отношении четверых непосредственных исполнителей теракта. Согласно позиции прокурора, вина подсудимых в совершении ими преступлений доказана собранными по делу доказательствами, несмотря на то, что по итогам судебного заседания никто из них не признал себя полностью виновным, — сказала Айвар.

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело по существу в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре процесс был полностью закрыт от публики по ходатайству прокурора для обеспечения безопасности участников. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Атака унесла жизни 145 человек. Четверо нападавших хаотично стреляли из огнестрельного оружия по людям и в результате подожгли площадку. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.

