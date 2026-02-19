Спасатели завершили работы на рухнувшем заводе под Липецком Губернатор Артамонов: спасательные работы на заводе «Моторинвест» завершились

Поисково-спасательные работы на месте обрушения кровли в цехе автозавода «Моторинвест» в Липецкой области полностью завершены, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Глава области уточнил, что под завалами никого не осталось, все пострадавшие найдены.

Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет, — написал Артамонов.

В результате ЧП госпитализированы восемь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В свою очередь в компании Evolute, которая владеет заводом, заявили ТАСС, что специалисты продолжают выяснять причины обрушения кровли. По итогам всех проверок будут сделаны соответствующие выводы.

Ранее сообщалось, что шестерых сотрудников удалось спасти из-под завалов обрушившейся крыши на заводе электрокаров Evolute в Липецкой области. Все пострадавшие были оперативно извлечены из-под обломков и переданы в руки медиков.