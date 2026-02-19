Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:13

В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам

Глава МИД Италии предложил не давать визы сопровождающим паралимпийцев из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде, сообщает газета Repubblica. Об этом он заявил на фоне угроз Киева бойкотировать соревнования, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.

Один из вариантов предложен министром иностранных дел Антонио Таяни. Он звучит примерно так: не выдавать визы, по крайней мере, сопровождающим. Даже если там инвалиды, — отметил источник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы пропагандируют конфликт. Так он отреагировал на критику главы Минспорта Украины Матвея Бедного по поводу допуска атлетов из РФ и Белоруссии к соревнованиям под их национальными флагами.

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что Украину ждет наказание, если спортивные чиновники страны будут бойкотировать открытие Паралимпиады. По ее словам, российские атлеты вернутся с флагом и гимном в любом случае.

Паралимпиада
Италия
визы
Россия
спортсмены
