19 февраля 2026 в 13:13

Песков осадил главу Минспорта Украины за слова о российских паралимпийцах

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы пропагандируют конфликт, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова главы Минспорта Украины Матвея Бедного о том, что допуск атлетов из РФ и Белоруссии к Паралимпиаде под их национальными флагами является «российской пропагандой», передает ТАСС.

Мы категорически с этим не согласны, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в Паралимпийских играх 2026 года. Всего был направлен список из 16 кандидатов. Соревнования будут проходить с 6 по 15 марта в Италии.

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Украину ждет наказание, если спортивные чиновники страны будут бойкотировать открытие Паралимпиады. По ее словам, российские атлеты вернутся с флагом и гимном в любом случае.

