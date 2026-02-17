Российские паралимпийцы получили приглашения на Игры-2026

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в Паралимпийских играх 2026 года, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Всего был направлен список из 16 кандидатов. Соревнования состоятся с 6 по 15 марта в Италии.

В горнолыжном спорте выступят трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках за медали поборются многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. В парасноуборде страну представят Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Тем временем стало известно, что японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали олимпийскими чемпионами в парном катании на зимних Играх в Италии, завоевав первое золото в своей карьере. По итогам соревнований дуэт установил новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 158,13 балла. Серебряные медали завоевали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию.