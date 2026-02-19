В российской школе рухнул потолок Во Владимирской области в детской школе искусств обрушился прогнивший потолок

В детской школе искусств в Гусь-Хрустальном Владимирской области обрушился потолок, сообщила региональная прокуратура. Отмечается, что возможной причиной могла стать прогнившая балка чердачного перекрытия.

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту частичного обрушения потолка в кабинете на третьем этаже здания МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М. А. Балакирева» в городе Гусь-Хрустальный. Учреждение ежедневно посещают 400 воспитанников и 30 сотрудников, — говорится в сообщении.

Проведенная проверка выявила, что надзор за исправностью конструкции школьного здания и его компонентов ответственными лицами организован ненадлежащим образом. Не было выполнено обязательное обследование технического состояния сооружения специализированными организациями.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Бабаихе обрушилось здание магазина «Пятерочка» из-за скопившегося на крыше снега. Сотрудники были заранее отправлены по домам, так как угрозу заметили заблаговременно. Очистку кровли планировали на следующий день, но ночью крыша не выдержала нагрузки.