19 февраля 2026 в 19:04

В российской школе рухнул потолок

Во Владимирской области в детской школе искусств обрушился прогнивший потолок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В детской школе искусств в Гусь-Хрустальном Владимирской области обрушился потолок, сообщила региональная прокуратура. Отмечается, что возможной причиной могла стать прогнившая балка чердачного перекрытия.

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту частичного обрушения потолка в кабинете на третьем этаже здания МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М. А. Балакирева» в городе Гусь-Хрустальный. Учреждение ежедневно посещают 400 воспитанников и 30 сотрудников, — говорится в сообщении.

Проведенная проверка выявила, что надзор за исправностью конструкции школьного здания и его компонентов ответственными лицами организован ненадлежащим образом. Не было выполнено обязательное обследование технического состояния сооружения специализированными организациями.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Бабаихе обрушилось здание магазина «Пятерочка» из-за скопившегося на крыше снега. Сотрудники были заранее отправлены по домам, так как угрозу заметили заблаговременно. Очистку кровли планировали на следующий день, но ночью крыша не выдержала нагрузки.

Россия
Владимирская область
потолки
школы
