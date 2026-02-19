Зимняя Олимпиада — 2026
«Огромная голова»: патологоанатом раскрыла, от чего ей стало страшно

Патологоанатом Бекишева: у ребенка с менингитом окружность головы была один метр

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Патологоанатом Айгуль Бекишева заявила, что самым страшным случаем в ее практике был ребенок, умерший от менингита. В комментарии для YouTube-канала «Подкаст Тихий ужас» она уточнила, что его голова достигала в окружности метр.

Представляете, на столе лежит ребенок, рост у него менее одного метра, но окружность головы практически один метр. Огромная голова, кожа с лица растянута назад. Это состояние называется гидроцефалией, — рассказала она.

По ее словам, это произошло с четырехлетним ребенком, воспитанником детского дома. Когда мальчик оказался в больнице, медики диагностировали у него менингит. Несмотря на предпринятое лечение, состояние мальчика ухудшалось, и спасти его не получилось.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 23 января в поселке Березовка в пригороде Красноярска в снегу задохнулся ребенок. Девочка играла рядом со своим домом на улице Совхозной и попыталась проложить тоннель в огромном сугробе. Верхняя часть снежного тоннеля обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

