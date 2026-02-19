Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов Мантуров: закон о российской полке поможет продвижению отечественных товаров

Закон о «российской полке» поможет продвижению российских товаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, которые передает ТАСС, власти РФ рассчитывают на принятие документа в ходе весенней сессии Госдумы. Проект предполагает установление требований к обязательной доле отечественной продукции в торговых сетях.

По продвижению российских брендов, российской продукции, конечно же, это главная целевая задача тех ведомств, тех предприятий, которые я в частности курирую. И для этого создаются инструменты продвижения, в том числе через законодательную инициативу, которая в весеннюю сессию, мы рассчитываем, будет принята <…>, это закон о российской полке, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.

До этого отечественные производители мяса выразили обеспокоенность резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев заявил, что эта тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.