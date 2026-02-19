Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти Путин связал доверие россиян к власти со справедливостью судебных решений

Доверие граждан к власти напрямую зависит от качества работы судей, обоснованности и справедливости их решений, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей. Глава государства подчеркнул, что функция судов в жизни страны является важнейшей, передает пресс-служба Кремля.

Мы хорошо это знаем: от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще, — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что проблем в этой сфере еще достаточно, как и в любой другой большой работе. Президент выразил надежду, что участники совещания смогут найти пути решения актуальных вопросов. Он призвал судейское сообщество сосредоточиться на укреплении законного, эффективного и доступного правосудия.

Ранее Московский областной суд вынес частное постановление в адрес судьи, который прежде отправил под стражу Алию Галицкую. Апелляционная инстанция отменила решение Истринского городского суда, указав на ошибки инстанции, и прекратила производство по ходатайству следователя об аресте подозреваемой.