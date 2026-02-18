Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:26

Суд указал на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой

Мособлсуд вынес частное постановление судье по делу Алии Галицкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский областной суд вынес частное постановление в адрес судьи, который ранее отправил под стражу Алию Галицкую, сообщили в пресс-службе региональных судов. Апелляционная инстанция отменила решение Истринского городского суда и прекратила производство по ходатайству следователя об аресте подозреваемой.

Кроме того, было вынесено частное постановление в отношении судьи, который принял решение об аресте Галицкой А. Ж. Московский областной суд указал на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении подозреваемой под стражу, — сказано в сообщении.

В ходе заседания были заслушаны содержание постановления и апелляционной жалобы, выступления адвокатов в защиту Галицкой, а также мнение прокурора. По итогам рассмотрения суд пришел к выводу о необоснованности заключения женщины под стражу.

Женщина, которую СМИ называли экс-женой бизнесмена Александра Галицкого, была задержана 6 февраля по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы у предпринимателя. Спустя два дня стало известно о ее смерти в изоляторе временного содержания. Сообщалось, что женщина оставила записку, текст которой указывает на глубокий личный конфликт с Галицким.

Ранее адвокат бизнесмена Анна Бутырина сообщила, что он полгода не общался с Галицкой. В последний раз они виделись на дне рождения дочери.

Россия
Подмосковье
суды
смерти
ошибки
