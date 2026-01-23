Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:58

Россияне охладели к сливочному маслу

Ntech: продажи сливочного масла в России упали на 12%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов пояснил, что россияне перешли в режим экономии: часть покупателей минимизирует объемы потребления, а некоторые и вовсе полностью отказываются от продукта. Ситуацию осложняет тот факт, что качественное масло существенно подорожало, а бюджетные аналоги зачастую не устраивают потребителей по своим вкусовым характеристикам.

Похожие негативные тенденции наблюдаются и в других категориях товаров, например на рынке шоколада. Независимый консультант Михаил Лачугин отметил, что покупатели все чаще сталкиваются с выбором между слишком дорогой продукцией и доступными, но менее качественными товарами. В результате общий спрос на традиционные продукты питания в премиальном и среднем сегментах продолжает снижаться.

Ранее отечественные производители мяса выразили обеспокоенность резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев заявил, что эта тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

