Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет РБК: россияне стали в 2,6 раза реже брать товарные займы

Рынок товарного кредитования в России по итогам 2025 года сократился до минимума за последние 12 лет, сообщила газета РБК со ссылкой на исследования Frank RG. Объем выдачи POS-кредитов упал более чем на треть, а общее количество оформленных займов на технику и крупные покупки сократилось в 2,6 раза.

Эксперты объясняют такой спад резким ростом процентных ставок и изменением потребительского поведения. Покупатели все чаще отказываются от классических магазинных ссуд в пользу маркетплейсов, где популярность набирают альтернативные финансовые инструменты.

Ранее стало известно, что в России по итогам 2025 года выдача кредитных карт снизилась на 43%, в денежном — на 41%. При этом общий объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн руб.

До этого появилась информация, что за первые пять месяцев второго полугодия 2025 года долги российских нефинансовых компаний выросли более чем на 8% и достигли 82,1 трлн рублей. Основной прирост пришелся на рублевые кредиты — свыше 6 трлн рублей, тогда как валютные займы увеличились незначительно. Эксперты связывают рост с потребностью компаний в финансировании текущих расходов.