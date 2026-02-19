Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия В Москве задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте оружия

Сотрудники полиции совместно со спецназом Росгвардии задержали в Москве двоих подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили NEWS.ru в федеральной службе войск. Речь идет о 24-летнем и 23-летнем гражданах. У одного из них изъяли предмет, напоминающий охолощенный пистолет иностранного производства.

При силовой поддержке сотрудников СОБР «Столица» и СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии по городу Москве полицейскими задержаны граждане, подозреваемые в незаконном обороте оружия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятый предмет, по всей видимости, был конструктивно изменен. Вследствие этого он приобрел свойства огнестрельного оружия. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

