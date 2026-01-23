Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?

Врачи не смогли спасти школьницу, заваленную горой снега в Красноярском крае. Как погибла девочка, сколько людей убили рекордные снегопады в России?

Что произошло в Красноярском крае, почему погиб ребенок

10-летняя школьница погибла в Красноярском крае, попытавшись прорыть тоннель в огромном сугробе.

Следственный комитет сообщил, что трагедия произошла 23 января в поселке Березовка, пригороде Красноярска. Девочка играла рядом со своим домом на улице Совхозной и попыталась проложить тоннель в огромном сугробе. Верхняя часть снежного тоннеля обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

Родители забеспокоились, когда дочь не вернулась с прогулки. Они обнаружили вещи около сугроба и откопали ребенка, но было уже поздно.

Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

«Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК РФ.

Что за серия исчезновений детей в Красноярске, что известно

Красноярск попал в СМИ из-за двух исчезновений детей за сутки: пропали 14-летний мальчик Николай, сын крупного местного бизнесмена Андрея Капли, и его ровесница Наташа. Парня похитили неизвестные, которые пришли в дом, находящийся на территории охраняемого коттеджного поселка, и смогли увести его оттуда незамеченными. Возбуждено уголовное дело. Отец обратился к местным жителям, сдающим жилье, проверить — не скрывают ли похитители его сына в съемной квартире или в доме.

14-летняя Наташа ушла из дома на час раньше, чем пропал Николай. Изначально возникли предположения, что их исчезновения могут быть связаны, однако 23 января девочка вернулась домой; по ее словам, она не знакома с похищенным.

Отец ребенка начал получать сообщения от похитителей и смог поговорить со своим сыном. Злоумышленники требуют выкуп за его возвращение. Кроме того, нашли женщину-таксиста, которая везла похищенного юношу.

Член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев рассказал NEWS.ru, что лица, причастные к похищению 14-летнего подростка в Красноярске, могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы в случае его смерти.

23 января подростка нашли, сообщили в СК. Он находился в арендованной квартире вместе с девушкой. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Сколько погибших в результате рекордных снегопадов в России

В начале 2026 года в России прошли рекордные снегопады. Они накрыли не только Москву, где из-за обилия снега произошел «снежный коллапс» в сфере транспорта, но и практически всю территорию России.

Так, снегопады были отмечены в Крыму, Сочи, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Сибири и так далее, вплоть до Камчатки.

Наиболее мощные снегопады выпали на Камчатке, где за короткое время выпало три месячные нормы осадков, а жилые дома оказались укрыты снегом до второго этажа. В результате там произошла серия несчастных случаев с погибшими — два человека погибли, когда огромные массы снега упали на них с относительно невысоких строений.

В Новосибирске между тем здание торгового центра рухнуло из-за тяжести снега. Погиб один человек, двое пострадали. Владельца ТЦ взяли под стражу, однако защита намерена обжаловать это решение.

