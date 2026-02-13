Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 03:27

«Все рушится»: в Европе предсказали прекращение поддержки Украины

Профессор Йегер: ЕС не сможет осилить объемы поддержки Украины без США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Без участия США европейские инициативы теряют силу и обречены на сворачивание, заявил в интервью на YouTube-канале телеканала Phoenix профессор Кельнского университета Томас Йегер. Страны ЕС так и не смогли приблизиться к объемам финансирования и военной поддержки, которые ранее обеспечивал Вашингтон.

Сейчас, когда американская сторона сокращает свое присутствие, европейская конструкция помощи начала разрушаться, добавил эксперт. Йегер также обратил внимание на разрыв между риторикой и реальностью. Западные партнеры Украины активно выступают с декларациями о гарантиях безопасности, но за словами не следует конкретных действий. Эксперт назвал такой подход бессмысленным, подчеркнув, что пустые обещания неспособны изменить ситуацию.

Поддержка в конечном итоге будет прекращена, — спрогнозировал профессор.

Помимо этого, Йегер указал на непоколебимость позиции Москвы. Кремль сохраняет приверженность заявленным целям и не намерен от них отказываться.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от приема украинского коллеги Владимира Зеленского. Он также призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала.




Европа
США
Украина
поддержка
