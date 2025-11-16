Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 07:41

«Больше ни одного евро»: во Франции потребовали отменить визит Зеленского

Политик Филиппо потребовал отменить визит Зеленского во Францию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от приема украинского коллеги Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала.

Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для <…> [этого конфликта], для этой Украины, для этого режима, — сказал Филиппо.

Он добавил, что Зеленскому нужна поездка в Париж лишь для отвлечения внимания от скандала на родине. Филиппо назвал план украинского лидера «трюком».

Это неприемлемо! Просто возмутительно! — отметил политик.

Филиппо также назвал поездку Зеленского во Францию на фоне коррупционного скандала поощрением Киева со стороны Парижа. По его словам, украинский лидер покинет встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане.

Ранее корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер констатировал, что Киев превратился в опасное место для Зеленского. По его словам, основную угрозу представляют антикоррупционные митинги, охватившие столицу.

Франция
Эммануаль Макрон
Украина
Владимир Зеленский
Киев
Париж
Флориан Филиппо
