«Больше ни одного евро»: во Франции потребовали отменить визит Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от приема украинского коллеги Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала.

Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для <…> [этого конфликта], для этой Украины, для этого режима, — сказал Филиппо.

Он добавил, что Зеленскому нужна поездка в Париж лишь для отвлечения внимания от скандала на родине. Филиппо назвал план украинского лидера «трюком».

Это неприемлемо! Просто возмутительно! — отметил политик.

Филиппо также назвал поездку Зеленского во Францию на фоне коррупционного скандала поощрением Киева со стороны Парижа. По его словам, украинский лидер покинет встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане.

Ранее корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер констатировал, что Киев превратился в опасное место для Зеленского. По его словам, основную угрозу представляют антикоррупционные митинги, охватившие столицу.